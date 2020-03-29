COVID-19 в России. Заболели 1,2 тыс. человек, семеро скончались

29.03.2020, 5:10, Новости дня

По итогам 28 марта количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло до 1264 человек. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.

Выздоровели, по последним данным, 46 человек. На сайте ведомства указано, что от COVID-19 умерли четыре человека.

Издание “Медуза” отмечает, что в течение суток от инфекции скончалось еще три человека: по одному – в Москве, Санкт-Петербурге и Оренбурге. По всей видимости, данные об этих погибших пока не включены в официальную статистику.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса к 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 649 тыс., умерло более 30,2 тыс. человек. Около 138 тыс. инфицированных выздоровели.