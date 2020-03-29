Четырех фигурантов дела “Хизб ут-Тахрир” российские власти этапировали в Башкортостан – адвокат

29.03.2020, 5:10, Новости дня

Четырех фигурантов первой симферопольской группы дела “Хизб ут-Тахрир” для отбывания наказания этапировали в исправительные колонии (ИК) в российский регион Башкортостан, в город Салават. Об этом 28 марта сообщил адвокат Айзат Ишимгулов, информирует в Facebook “Крымская солидарность”.

“Я посетил обе колонии и встретился с четырьмя из пяти фигурантов “первой симферопольской группы”. Сначала я посетил ФКУ ИК-2. Там находятся двое крымчан. Салединов Айдер прибыл в ИК-2 20 февраля 2019 года из СИ-1 (следственный изолятор) города Уфы. 7 марта 2019 года в эту же колонию этапировали Абдуллаева Теймура. Затем я направился в ФКУ ИК-16. Там тоже удалось встретиться с двумя крымчанами. Джемаденов Эмиль прибыл в ИК-16 из СИ-1 города Уфы 15 февраля. Сюда же был доставлен Узеир Абдуллаев – старший брат Теймура Абдуллаева”, – рассказал Ишимгулов.

По словам адвоката, с пятым фигурантом дела, Рустемом Исмаиловым, ему встретиться пока не удалось.

⚡️ФИГУРАНТЫ ПЕРВОЙ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ГРУППЫ ЭТАПИРОВАНЫ В КОЛОНИИ БАШКОРТОСТАНАФигуранты первой симферопольской группы… Posted by Крымская солидарность on Laupäev, 28. märts 2020

Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмагилов, Айдер Селединов и Эмиль Джемаденов были задержаны в октябре 2016 года после обысков у них дома в аннексированном Крыму. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ за членство в организации “Хизб ут-Тахрир”. В декабре 2018 года их этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал их виновными в организации или участии в деятельности террористической организации и приговорил к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Исмаилова – к 14 годам, Салединова и Джемаденова – к 12 годам.

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства “Хизб ут-Тахрир” является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.