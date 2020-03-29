 

Барабанов может перебраться в НХЛ. На него претендуют “Аризона” и “Торонто”

29.03.2020, 5:01, Новости дня

Нападающий петербургского СКА Александр Барабанов может перебраться за океан. Заполучить игрока "армейцев" намерен клуб НХЛ "Аризона Койотс".

Однако "койоты" — не единственные, кто хочет подписать контракт с российским хоккеистом. Как сообщает "Спорт-экспресс", также на Барабанова имеют виды в "Торонто Мэйпл Лифз" и еще одном клубе главной лиги Северной Америки, название которого не раскрывается.

Барабанов является воспитанником СКА. Его дебют за взрослую команду "армейцев" состоялся в сезоне 2013/14. Всего в его активе 330 матчей в КХЛ, 160 очков, из которых 73 гола и 87 результативных передач. За вою карьеру он два раза становился обладателем Кубка Гагарина.

Также выступает за сборную России, в составе которой он выигрывал Олимпийские игры-2018, а также дважды завоевывал бронзу чемпионатов мира.



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