Коронавирус унес жизнь младенца

29.03.2020, 5:01, Новости дня

В США зарегистрирована смерть первого малолетнего ребенка, зараженного коронавирусом COVID-19, речь идет о младенце из Чикаго, которому не исполнилось и года.

Глава Департамента здравоохранения штата Иллинойс Нгози Эзике подчеркнула, что еще никогда не было связанной с коронавирусом смерти у младенца. Для установления ее причин ведется расследование, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что ребенок с коронавирусом скончался в Китае.

До сих пор считалось, что в настоящее время наиболее подвержены риску в связи с распространением коронавируса пожилые люди: 85 процентов летальных исходов зафиксированы среди людей старше 60 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 28 марта в мире зафиксировано более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались. Вспышка новой коронавирусной инфекции объявлена ВОЗ пандемией.