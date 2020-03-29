«Не стыдно ходить перед любимым»: Седокова создала коллекцию соблазнительной одежды для дома

29.03.2020, 4:53, Разное

Анна Седокова убеждена, что яркая одежда для дома может «освежить» чувства и спасти от скуки. Певица попробовала себя в роли креативного дизайнера.

На просторах Сети часто можно встретить фото человека в затрапезном домашнем наряде: изношенных до дыр «трениках» с пузырями на коленях и бесформенной футболке. Комментарии к нему вызывают смех вместо того, чтобы серьёзно подумать о проблеме. «Чем дольше я нахожусь дома, тем более диким становится мой внешний вид», — шутят пользователи.

Вынужденное пребывание в изоляции в связи с карантином из-за коронавируса не должно стать причиной ухудшения взаимоотношений. К такому выводу пришла певица Анна Седокова, представившая в LA Story линию оригинальной одежды для дома. В роли модели выступила сама дизайнер. Неоновый бархатный халат-кимоно выглядит настолько привлекательно, что сразу же оторвал от компьютерной игры Яниса Тимма.

Но даже если рядом нет близкого человека, нарядная удобная одежда положительно влияет на настроение человека, повышает его самооценку. А похвастаться своим роскошным аутфитом можно и перед подписчиками в Instagram. Их восторженные отклики с примесью легкой зависти обязательно порадуют и поднимут жизненный тонус.