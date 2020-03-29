В очаге эпидемии коронавируса в Китае не зафиксировано новых заражений

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29.03.2020, 4:53, Новости дня

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая рассказал о ситуации с распространением коронавируса в стране.

Сообщается, что за сутки в Китае выявлено 45 новых случаев заражения, выздоровели 477 человек, передает ТАСС.

44 из 45 случаев заражения завезены из других стран, передает РИА «Новости».

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения, однако там скончались пятеро пациентов. Других смертей от коронавируса за последние сутки в Китае не было.

Общее число заражений в Китае приближается к 81,5 тыс. человек. Жертвами коронавируса стали 3 тыс. 300 человек.

75 тыс. 448 человек выписаны из больниц.

Напомним, всего в мире

зафиксировано 571 тыс. 678 случаев коронавируса, умерли 26 тыс. 494 человека.



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