В очаге эпидемии коронавируса в Китае не зафиксировано новых заражений
29.03.2020, 4:53, Новости дня
Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая рассказал о ситуации с распространением коронавируса в стране.
Сообщается, что за сутки в Китае выявлено 45 новых случаев заражения, выздоровели 477 человек, передает ТАСС.
44 из 45 случаев заражения завезены из других стран, передает РИА «Новости».
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения, однако там скончались пятеро пациентов. Других смертей от коронавируса за последние сутки в Китае не было.
Общее число заражений в Китае приближается к 81,5 тыс. человек. Жертвами коронавируса стали 3 тыс. 300 человек.
75 тыс. 448 человек выписаны из больниц.
Напомним, всего в мире
зафиксировано 571 тыс. 678 случаев коронавируса, умерли 26 тыс. 494 человека.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет