Фронтмен Rammstein Линдеманн заявил о своем превосходстве над вирусами

29.03.2020, 4:30, Новости дня

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн заявил, что «еще не создан» вирус, который его победит.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, СМИ утверждали, что Линдеманн госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Позднее стало известно, что фронтмен Rammstein действительно провел ночь в отделении интенсивной терапии, но тест на коронавирус показал отрицательный результат.