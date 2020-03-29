 

Фронтмен Rammstein Линдеманн заявил о своем превосходстве над вирусами

29.03.2020, 4:30, Новости дня

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн заявил, что «еще не создан» вирус, который его победит.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, СМИ утверждали, что Линдеманн госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Позднее стало известно, что фронтмен Rammstein действительно провел ночь в отделении интенсивной терапии, но тест на коронавирус показал отрицательный результат.



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