Мнение: В Старомихайловке ВСУ убили 89-летнюю пенсионерку

29.03.2020, 4:20, Разное

В результате сегодняшних обстрелов ВСУ на Донбассе в Старомихайловке была убита пожилая женщина 1931 года рождения.

Как сообщалось ранее, сегодня в 14:25 вооруженные формирования Украины открыли огонь по н.п. Старомихайловка из крупнокалиберного и стрелкового оружия. В результате обстрела несовместимое с жизнью ранение головы получила женщина 1931 г.р., проживающая по адресу ул. Краснофлотская, д. 37. ©️

Все это происходит при "президенте мира", который "не такой как Порошенко.