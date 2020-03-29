 

Мнение: В Старомихайловке ВСУ убили 89-летнюю пенсионерку

29.03.2020, 4:20, Разное

В результате сегодняшних обстрелов ВСУ на Донбассе в Старомихайловке была убита пожилая женщина 1931 года рождения.

Как сообщалось ранее, сегодня в 14:25 вооруженные формирования Украины открыли огонь по н.п. Старомихайловка из крупнокалиберного и стрелкового оружия. В результате обстрела несовместимое с жизнью ранение головы получила женщина 1931 г.р., проживающая по адресу ул. Краснофлотская, д. 37. ©️

Все это происходит при "президенте мира", который "не такой как Порошенко.

Источник: Colonel Cassad



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