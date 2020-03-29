 

Мнение: О тех, кому коронавирус не страшен и не интересен

29.03.2020, 4:09, Разное


Фото © Reuters.

Мир переполнен коронавирусной истерикой. В ежедневных новостях диагноз CoVID-19 стал настоящим хитом по упоминаемости. Разве есть люди, которые не слышали об этой болезни, которым она совсем нипочём?

Сложно поверить – но есть

Среди гигантских фотоподборок информагентств, каждый день запечатлевающих важные, интересные, поучительные, забавные, трогательные и просто обыденные моменты бытия, теперь крайне сложно найти что-то без слова #коронавирус в подписи.

Но всё ещё можно. Как эти мама и сын на заглавном фото.

Их действительно не трогает новомодная болезнь. У трёхлетнего Аллая Нгандемы и его матери Мабоа Альфа свои заботы. Им бы справиться с последствиями кори, которой ребёнок переболел недавно. Из-за несвоевременной медпомощи возникли осложнения.

А коронавирус… Ну вот болеют им в Конго, где сделан этот снимок, аж 40+ человек. Возможно, уже больше. Но миллионы конголезцев, вероятно, об этом даже не слышали. Их заботит, на что прожить этот и сдедующий день, а не паника на биржах.

Может, они просто слишком бедны, чтобы париться из-за коронавирусной инфекции?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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