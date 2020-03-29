 

Жертвами коронавируса в США стали более 2 тыс. человек

29.03.2020, 4:08, Новости дня

Свыше 2 тыс. человек скончались в США из-за коронавируса, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По информации на 1.30 мск, выявлено 121 тыс. 117 случаев заражения. Умерли 2 тыс. 10 человек, 961 пациент выздоровел, передает РИА «Новости».

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, передает ТАСС.

Однако глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате. 

Трамп «попросил Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустить жесткие рекомендации по перемещениям, которые будут контролироваться губернаторами в консультации с федеральными властями».

При этом карантин «не будет обязательным».

Напомним, США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом, число случаев заражения коронавирусом растет там вдвое быстрее, чем в мире в целом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Китайские ученые проследили источник коронавируса

19.02 / Суд признал законным изъятие у сотрудника ФБК 2 млн рублей, полученных от продажи квартиры, по делу, фигурантом которого он не является

26.02 / Сурков считает, что правки в конституцию РФ призваны обнулить президенские сроки

05.02 / Пакистанский посол – США необходимо вести переговоры с «Талибаном», несмотря на атаки

15.02 / Помпео пожаловался на кампанию РФ по «дезинформации» Запада

10.03 / США допустили любую помощь Турции в Идлибе

24.03 / Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

27.02 / Washington Examiner – США знают о российских подлодках, но не могут их всех обнаружить

03.02 / Представлен новый способ защиты зубов от кариеса

17.02 / Киев заявил об угрозе войны РФ и Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска