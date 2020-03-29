Работающая в Италии медсестра из Украины: Умерших не успевают кремировать

29.03.2020, 3:54, Новости дня

В Италии очень многие умирают от коронавирусной инфекции. Об этом работающая медсестрой в реанимационном отделении больницы в Бергамо украинка Ярослава Вишневская рассказала “Фактам” в интервью, которое было опубликовано 27 марта.

Журналист задал вопрос о колонне военной техники в Бергамо, вывозящей тела на кремацию в другие города.

“Эту картину мы наблюдаем каждый день. Приезжают эшелоны с военной техникой и забирают гробы. Умерших не успевают кремировать. В крематории за день сжигают около 24 человек, а что с ними делать, когда их каждый день больше 60? Везут в другие города. Мне странно слышать высказывания некоторых людей о том, что в Италии якобы раздувают статистику, что, мол, не у всех умерших причиной смерти стал коронавирус. Вы просто не видите, какой ужас здесь творится”, – сказала 46-летняя украинка.

По ее словам, люди умирают не только в больницах, но и дома, в муках.

На вопрос, есть ли заболевшие коронавирусом среди ее друзей и знакомых, Вишневская ответила, что “их очень много”.

“Многие уже умерли. Среди них есть и украинки. У многих моих коллег из-за коронавируса умерли родители. Открываешь Facebook, а там каждый день кому-то из твоих друзей выражают соболезнования… Буквально вчера мне позвонила украинка, которая сейчас тоже здесь. Она лежит дома больная, у нее страшный кашель. Но так как дышать пока может, ее не госпитализируют”, – рассказала медсестра из Украины.

Она отметила, что сама переболела коронавирусом, после чего вернулась на работу в больницу.

28 марта общее число жертв пандемии в Италии возросло до 10 023, за прошедшие сутки в стране скончались 889 человек (накануне умерли 969 человек). Количество смертей от коронавируса в Италии больше, чем в других странах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса к 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 640 тыс., умерло более 29,8 тыс. человек. Около 138 тыс. инфицированных выздоровели.