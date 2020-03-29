Девятой жертвой коронавируса в Украине стала жительница Ровенской области

29.03.2020, 3:54, Новости дня

28 марта в Ровенской области скончалась женщина с коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook сообщил глава Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан.

“Сегодня около 19.00 умерла женщина из числа тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории. 1962 год рождения, жительница села Тынное”, – написал он.

Додатково інформую.Сьогодні близько 19 години померла жінка, з числа тих пацієнтів, по яких були позитивні результати тестів лабораторії. 62 р.н., мешканка с. Тинне.Висловлюю співчуття рідним. Posted by Олександр Кохан on Laupäev, 28. märts 2020

В Ровенской области это вторая жертва коронавируса. О первой, тоже женщине, стало известно 27 марта. По данным журналистов, умершая и ее дочь контактировали с “заробитчанами”, которые недавно вернулись из Европы.

В селе Тынное ранее обнаружили коронавирус у девяти человек, на выездах из населенного пункта были установлены посты патрульной полиции совместно с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. До выяснения обстоятельств запрещено покидать село. Главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов говорил, что большинство инфицированных в селе – люди, посещавшие собрания и богослужения.

По данным на 22.00 28 марта, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 356, за последние 24 часа выявлено 46 новых.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 640 тыс., из них 29 848 человек умерли, более 137 тыс. выздоровели.