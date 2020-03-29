Тышкевич о коронавирусе в Беларуси: Все контакты были изолированы в течение 24 часов

29.03.2020, 3:54, Новости дня

В Беларуси с коронавирусной инфекцией успешно борются без введения карантина. Об этом в интервью Ukrlife.TV сообщил политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

“В Беларуси нашли “нулевого” пациента, который гулял по Минску несколько дней, он “нагулял” более 200 контактов. Все эти контакты были изолированы в течение 24 часов. То есть где бы они ни находились. Первый официальный пациент – иранский студент. …Его положили [в больницу] в 19.00, в 4.00 был изолирован последний контактер первого уровня”, – рассказал он.

По словам обозревателя, в Беларуси, в отличие от Украины, – обязательная госпитализация всех больных, у которых положительный тест на коронавирус.

“Приезжает “упакованные” медики, сразу в защитных костюмах, человека сразу ложат в [инфекционный] бокс. Второе – обязательная госпитализация всех контактов первого уровня. То есть они не дома, они не гуляют, их “пакуют” и увозят. И возможна госпитализация контактов второго уровня”, – отметил Тышкевич.

Он подчеркнул, что в Беларуси на 9,5 млн населения 2049 аппаратов искусственной вентиляции легких, что в три раза больше, чем в США и в два раза больше, чем в Италии.

“Если у тебя 2000 аппаратов, то, естественно, тебе нет смысла кидаться в панику, потому что знаешь, что тебя есть ресурс. Плюс еще есть 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, которые можно, в принципе, приспособить под искусственную вентиляцию легких”, – объяснил Тышкевич.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 29 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 660 тыс., из них 30 652 человек умерли, почти 140 тыс. выздоровели. Больше всего зараженных – в США (более 121 тыс.) и Италии (более 92 тыс.).

В Беларуси коронавирус выявили у 94 граждан, 32 из них вылечились. Смертельных случаев не зафиксировано.

В стране, в частности, продолжается футбольный чемпионат. Турниры в других европейских странах отменили из-за коронавируса.