Вузы уйдут в онлайн вслед за школами

29.03.2020, 3:42, Новости дня

По всей РФ с 28 марта абсолютное большинство школьников не посещает классы и осваивает дистанционное образование. Конечно, отдельная тема, как родителям, которые тоже в самоизоляции, иной раз надо вновь знакомиться со своими чадами. Но вот рекомендации Роспотребнадзора: надо исключить посещение ребенком даже любимых детских площадок и объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу, дверным ручкам, кнопкам лифта и так далее, а вернувшись домой, нужно тщательно мыть с мылом руки и другие открытые участки кожи.

Когда закончатся каникулы? Как наладить дистанционное обучение в сельской школе? Будут ли работать садики на выходной неделе? На все вопросы учителей, учеников и их родителей теперь отвечают на горячей линии Министерства просвещения. По 500 звонков в день со всей России. Не успеют попрощаться — и снова "здравствуйте".

"Звонят из регионов и говорят, что учителей заставляют выходить на работу на время каникул", — говорят сотрудники горячей линии. Это незаконно. На следующей неделе все школы закрыты. Учителя на работу не выйдут. Школьникам раздали домашнее задание. И очень просят заниматься самостоятельно.

Исключение составят детские сады и начальные классы. Там рекомендовано создать дежурные группы. Для тех родителей, кто вынужден продолжать работу, решение еще не принято. Но с 6 апреля обучение возобновиться. Но в Сети.

Те школы, которые идут по модульной системы, вышли в онлайн уже на этой неделе. Технические проблемы решали по ходу обучения.

Там, где на этой неделе были каникулы- учителя проходили вебинары — повышали компьютерную грамотность.

Министерство просвещения рекомендовала использовать ресурсы "Российской электронный школы". Это сайт с видеоуроками по всем школьным темам и тестовыми заданиями. На этой неделе на нем зарегистрировались более миллиона пользователей. Чтобы помочь им освоиться, на сайте открыли линию технической поддержки.

Электронная школа не единственный инструмент учителя. Формат дистанционного общения выбирают сами школы. В маленьких классах уроки сделали индивидуальными — используют видеозвонки.

В крупных городах — уже онлайн-конференции. Контрольных обещают не проводить, но оценки поставят наверняка.

Для многодетных семей разрабатывается отдельное расписание, чтобы не было конкуренции за компьютер. Там, где с сетью проблемы, задания стали раздавать по телефону. Выполнить их можно в тетради, а учителю высылать фотографию. Родителей просят усилить контроль за учениками.

Родителям старшеклассников напоминать об этом не надо — не отходят от своих детей, ведь ЕГЭ на носу. И в сложившейся ситуации это вызывает тревогу. ЕГЭ перенесут на две недели. Первый экзамен пройдет 9 июня. Будет отложена и подача документов в вуз — пока даты точно не определены.

Сами вузы после недельных каникул тоже уйдут в онлайн. Это уже решено. Вопрос о переносе сессий — на усмотрение ректоров. Студентам, живущим в общежитиях, разрешили вернуться домой. Уехали 80. Остальные остались, но расселятся по одному.

В онлайн уходят и кружки. Преподавали учатся работать на камеру.

Онлайн-занятия должны помочь родителям отвлечь детей и удержать их дома, ведь самое главное, чтобы карантин не превратился в каникулы.