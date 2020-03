Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк

29.03.2020, 3:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что не станет вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут в целях препятствования распространению коронавируса COVID-19. По его словам, необходимости в этом нет.

Одновременно глава американской администрации сообщил, что вместо введения карантина федеральные власти призовут жителей указанных регионов жестко ограничить свои передвижения, однако официального запрета на это введено не будет, передает ТАСС. Такое решение было принято по рекомендации специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультаций с губернаторами штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут.

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

….Federal Government. A quarantine will not be necessary. Full details will be released by CDC tonight. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

Накануне президент США сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 думает о возможности введения карантина в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, а также на части территории штата Коннектикут. Предполагалось, что могло быть введено ограничение на выезд из Нью-Йорка и Нью-Джерси.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время на территории США зарегистрированы более 122 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2147 человек скончались.