Мнение: Православие добрее католицизма: Папа Римский напугал, а наши попы успокаивают

29.03.2020, 3:40, Разное

Вы жуткую речь Папы Римского, где он один на площади вещает, слушали? Видели эти кошмарные фото?! Такое ощущение, что он призывает всех готовиться к смерти. Католики в шоке. А ведь считается, что молитвы и речи христиан должны быть утешительными. Но католический мир очень сильно отличается от православного. В худшую сторону. Хотя некоторым ближе мнение Познера, который много раз говорил, что Русь, приняв православие, осталась дикой и дремучей. Невозможно согласиться с этой точкой зрения “советского пропагандиста”, считающего себя французом, и имеющего гражданство США. Он приводил в пример католическую Европу, протестантскую Америку и англиканскую Великобританию в качестве примера “продвинутых цивилизаций”. Но в эти тяжелые времена именно православные остались основными утешителями людей. А католики просто запугивают народ.

Папа Римский сказал такое, от чего мурашки по коже.

“Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути”. Вот спасибо, утешил, называется.

Многие призывают храмы закрывать, а некоторые губернаторы прямо так и делают (питерский Беглов – яркой пример), но священник в православии – это же врачеватель душ. А не католический инквизитор. Сегодня Русская Православная Церковь объяснила, почему не закрывает храмы. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале написал: “Конечно, если ты веришь, что Бога нет, то можешь твердить, что храмы — это пункты обмена денег на свечки. Но если ты хоть раз был в церкви, ты понимаешь, что это неправда. Священник — это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться”.

Надо ли сейчас закрывать храмы? Наверное, нет. Но умные батюшки и так предлагают прихожанам остаться дома. И послушать Слово Пастыря на канале “Спас”. Кстати, раб божий – это из католицизма больше. В православии Бог – Отче наш. А ты – его возлюбленный сын. Хотя можно выбрать и стезю служителя или воина Христова.

Можно, конечно, всю мировую религию воспринимать, как мракобесие, и говорить, что миллионы людей в мире – просто глупые дикари. Демонстрация предельно узкого взгляд человека, который не способен воспринимать никакую другую информацию, кроме сугубо научных знаний, подтвержденных опытным путем. Но опытным путем и духовный опыт человека тоже подтверждается вполне зримо. Чудеса опустим. Как заметно доброе и душеспасительное православие отличается все же от жесткого и карающего католицизма с его ужасами ада, которого в православной традиции вообще нет. Плохой человек “просто не наследует Царствие Небесное” – исчезает, да и все. Никаких тебе мучений. А хороший обретает радость и свет еще при жизни, что очень заметно по улыбкам на лицах верующих православных. Но как же раздражает некоторых, что православные вечно счастливы и довольны, словно обладают неким уникальным знанием. Непорядок, в общем.

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