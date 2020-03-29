 

Мнение: Байкалфинансгрупп 2.0

29.03.2020, 3:24, Разное

Роснефть объявила о прекращении деятельности в Венесуэле. Нюанс новости в том, что правительство России выкупило все активы Роснефти в этой стране. В пресс-службе кабмина РИА Новости подтвердили, что правительство России купило у Роснефти активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.

Судя по всему, речь идет о классической национализации убытков. "Полностью принадлежащая властям компания" – скорее всего, очередная "Байкалфинансгрупп", в задачу которой входит просто выплатить Роснефти сумму для компенсации того, что там успели наворочать ее талантливые менеджеры, после чего два бухгалтера и зиц-генеральный директор будут просто перекладывать бумажки, ожидая ликвидации своего юридического лица решением вышестоящего руководства. Ни для чего другого оно не годится. Возможно, гендиректор даже слетает разок-другой взглянуть на купленные активы, хотя чего там смотреть.

Президент своих не бросает. После того, как на днях США без дураков объявили вознаграждение в 15 млн долларов за голову Мадуро, как одного из хефе  наркокартеля "Де лос солес", пришло время срочно сворачивать отношения с погоревшим партнером во избежание персональных проблем. Поэтому руководство Роснефти плавно выведено из-под возможного удара и обвинения в совместном бизнесе с наркоторговцами Венесуэлы, а убытки от их деятельности щедро оплачены бездонным российским бюджетом. Дно, конечно, у него есть, и уже весьма близко, но для своих там всегда есть где зачерпнуть. Пенсионерам – налог на "гробовые", друзьям – компенсация за труды. Все честно. Россия – страна возможностей. Но не для всех.

Источник: Эль Мюрид



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