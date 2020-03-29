Мнение: Абсолютный рекорд!

29.03.2020, 3:10, Разное

Глянул сейчас – и обалдел: у моего (?) поста “Странная какая-то эпидемия” – за 3 дня уже почти 140 тысяч просмотров. И будет полтораста – к гадалке не ходи. Феноменально! 150 тысяч просмотров для ЖЖ – что-то невероятное. До сих пор у меня у самого читаемого поста было 40 с чем-то тысяч – и этот результат высился, как утес, над всеми прочими, поскольку вообще-то, между нами говоря, для поста в ЖЖ достичь хотя бы 10 тысяч – уже успех, мало кому доступный (ЖЖ все-таки – маленькая тусовка).

Все думаю, имею ли я право гордиться таким “достижением”. По чесноку – конечно, нет: почти весь текст там – не мой, а неизвестного Анонима. Но для раскрутки блога и общей статистики – это хорошо. Так что бог с ним, как бы то ни было – а рекорд есть! И, видимо, чтобы его побить, нужен будет какой-нибудь еще катаклизм всемирного масштаба… Не дай бог, откровенно говоря.

Аноним, кстати, снова проявился, дополнив свои филиппики:



“Да, Алексей, здоровья тебе. Ты – не глупый человек, что большая редкость в это смутное время и в этой еще более смутной сатанинской стране.

Постарайся остаться живым…

Пишет тебе “асоциальный тип”. В этом ты абсолютно прав! Я ненавижу эту страну! Глупых, выродившихся людишек ее заселяющих ( над которыми враги и негодяи проводят свои постоянные эксперименты ) !

Видит “Яхве” – я хотел помочь этим людям! И много для этого делал. Но… – не сумел. Не смог.

Давай о главном:

Может кому то будет наконец и интересно мнение профессионала в данной области. Человека длительное время занимавшегося предотвращением и ликвидацией ЧС.

По пунктам…

1. Вначале я думал, что данный вирус ( а это естественно боевой вирус, бактериологическое оружие ) был разработан в лабораториях МИ-6 и “Мосада”. США – решений не принимает, это крайне импотентная и зависимая страна – этакий “колосс на глиняных ногах”, для всеобщего устрашения. “Шустрят” же там другие!

Потом понял: нет, я был не прав. Разработки действительно производились в Ухане, в Китае. Кто китайцев подтолкнул к ним – сложный вопрос. Скорее всего “изначальную базу” им навязали!

2. Китай – совсем не является великой индустриальной державой ( опоздавшей с развитием пятого кондратьевского цикла на 60 лет ). Китай ментально не может справиться с ролью локомотива мировой экономики. Это все еще патриархально-аграрная страна, волею случая “вырванная” Ротшильдами из привычной среды ( аналогия прослеживается со Сталиным и его сохой и ракетой ). Цели – глобальные, а “контингент” для их исполнения – примитивный ( “рабочие и крестьяне” ).

Все производство Китая ( смартфоны, автомобили, военные самолеты, кроссовки, женские бикини и прочее ) – крайне низкого качества, не прошедшее проверку временем, зачастую “уворованное” у цивилизованных держав.

Те же опыты с созданием бактериологического оружия – тому яркое подтверждение.

3. Вспышка в Ухане действительно была сильная и много людей погибло. Но это был “узкий круг”: работники “предприятия”, члены их семей, случайно подвернувшиеся под руку кассиры в магазинах, кондукторы в автобусах, полицейские. Потом заразу разнесли по всеми Китаю, но поражающее действие вируса за границами очага заражения – было уже значительно ниже.

4. Сколько заболевших и погибших было в Китае – не известно. Если и больше официальных цифр – то не на много.

5. Проблема началась с того, что вирус мутировал. Почему именно Италия ( и Испания )? Видимо там очень большой процент людей семитского происхождения. Косвенно в подтверждение этих слов можно привести очень резкое и быстрое закрытие границ Израилем, большое число заболевших в США ( а это страны преимущественно с семитским населением ). Ну и первичные разработки этого оружия производились ( видимо ) специалистами этого же этноса.

6. Опасен ли этот вирус? И да и нет. Это конечно не сезонный грипп, скорее – повышенное, сезонное воспаление легких.

7. Основная проблема в другом: в той панике, которую нагнетают истинные “хозяева мира” на фоне этой эпидемии! Я думаю они будут полностью перестраивать финансовую систему, обнулять долги, создавать новые контуры управления. Вместо глобализации – региональные управленческие кластеры…

Все это очень смешно и анекдотично сейчас отражается на событиях происходящих в РФ. Корпус “управленцев” в РФ – крайне примитивный, зависимый, очень разнородный. Слышали какой то “шум” от “хозяев”, а правильно интерпретировать и понять не смогли, занялись самодеятельностью на низовом уровне!

Им про глобальные мировые тренды, а они – про “изменения” в Конституцию”.

Спасибо на добром слове.