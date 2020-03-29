 

Жителей Грузии предупредили об угрозе неуправляемой эпидемии COVID-19

29.03.2020, 3:08, Новости дня

Грузия находится на грани широкомасштабной эпидемии, сообщил глава национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

Он предупредил, что ситуация с коронавирусом «может перейти в такой же неуправляемый процесс», как в Италии, Франции, Испании, пишет «Московский комсомолец».

Гамкрелидзе отметил, что указанные страны «гораздо сильнее, чем Грузия, экономически и с точки зрения системы здравоохранения», передает «Интерфакс».

По его словам, Грузия оказалась «перед реальной опасностью».

28 марта сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 90, передает РИА «Новости».

В марте Грузия полностью закрыла границы для иностранцев. 21 марта был введен режим ЧС сроком на месяц.



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