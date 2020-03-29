 

Мнение: Обстрел Эр-Рияда 28.03.2020

29.03.2020, 3:06, Разное

Хуситы обстреляли баллистическими ракетами столицу Саудовской Аравии.
Саудиты заявляют, что 2 баллистические ракеты были сбиты ЗРК "Пэтриот" PAC-3. Тем не менее очевидцы заявляли, что слышали как минимум 3 взрыва на севере столицы (к северу от нее).
Еще одну баллистическую ракету по заявлениям суаудитов сбили в Джизане.

PS. Заглавная картинка – саудовский пропагандистский плакат.

Источник: Colonel Cassad



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