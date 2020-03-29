 

Правительство России купило активы «Роснефти» в Венесуэле

29.03.2020, 3:01, Разное

ПАО «НК «Роснефть» объявило о продаже активов и прекращении участия в проектах в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте компании.

«„Роснефть“ заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей Правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях»,— говорится в заявлении компании.

Отмечается, что все активы и торговые операции «Роснефти» в Венесуэле и/или связанные с этой страной будут проданы, закрыты или ликвидированы.

В заявлении также говорится, что после исполнения соглашения одна из 100-процентных «дочек» «Роснефти» в обмен получит пакет в размере 9,6% акций компании. The Bell пишет, что речь возможно идет о части госпакета, который составляет сейчас 50%. «По текущим котировкам его стоимость порядка 300 млрд рублей», — сообщает издание.

Как пояснил представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, решение прекратить деятельность в Венесуэле принято для защиты интересов своих акционеров. По его словам, компания рассчитывает, что США снимет санкции с дочерних компаний «Роснефти» после продажи активов в Венесуэле.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против нескольких «дочек» «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой. Из-за санкций активы компаний в США, а также контролируемые гражданами этой страны, должны были быть заблокированы до конца мая.

Источник: Новая газета



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