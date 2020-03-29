Мнение: О безвыходной ситуации для рубля

29.03.2020, 2:54, Разное

Многие обратили внимание на странность. Цены на #нефть с начала года обвалились чуть ли не втрое и по всем признакам не собираются возвращаться в комфортный для стран-экспортёров диапазон. Катастрофа…

А российский #рубль подешевел к американскому #доллар­у на вполне пристойные 25%, если считать от январских достижений. И тоже не собирается…

Загадка, да?.

Некоторые говорят, что секрет её прост: анонсированные и выполняющиеся валютные интервенции Банка России. Которому якобы приказали держать рубль до Дня Победы минимум. Из-за этого и международные #резервы просели на 29,8 млрд долл. – напоминающий о кризисе 2008 года отрицательный результат… А ведь совсем недавно правительство вместе с ЦБ «успокаивали» россиян, что у России хватит резервов минимум на два года масштабного осложнения мировой конъюнктуры.

Тут, конечно, сторонники девальвации поднимают голову. Мол, незачем палить резервы, а слабый рубль для российской экономики полезен. Но так ли это?

Недавно у Центра развития ВШЭ вышло интересное исследование «Оценка влияния курса рубля на рентабельность продукции». По его результатам, «из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей затрат на импорт в 2018 г. (свыше 15% в совокупных затратах) при падении курса рубля до 80 руб. /долл. могут оказаться убыточными свыше 60%. В этом случае 16 из 25 крупных (с годовым объемом выпуска более 100 млрд руб.) и рентабельных в 2019 г. видов деятельности обрабатывающей промышленности (64%) могут стать убыточными из-за удорожания затрат на импорт».

Получается, и держать рубль сил нет, и отпускать вредно.

Какой в итоге будет из этого выход, знаете?