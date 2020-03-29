Пожар максимального уровня сложности потушили на берегу Дона

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29.03.2020, 2:48, Новости дня

В Ростове-на-Дону ликвидирован ландшафтный пожар максимального уровня сложности, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар потушили в 1.43 мск, передает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что причиной пожара мог стать умышленный поджог.

В пресс-служба губернатора Ростовской области со ссылкой на МЧС сообщили, что «пожар начался недалеко от ресторана «Ближняя дача», там возникло сразу четыре очага», передает РИА «Новости».

Напомним, загорелась сухая растительность на левом берегу Дона. При тушении огня погиб сотрудника МЧС – младший сержант внутренней службы Алексей Кравцов. Площадь возгорания достигала 25 га.



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