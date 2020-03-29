Российская госкомпания “Роснефть” продала все активы в Венесуэле правительству РФ

29.03.2020, 2:35, Новости дня

Российская нефтедобывающая компания “Роснефть” 28 марта объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов в стране компании, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, сообщается на сайте “Роснефти”.

“Сегодня “Роснефть” заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству РФ, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях”, – сказано в заявлении госкомпании.

Какой именно компании проданы активы, пресс-служба не уточняет. Издание “Медуза” предполагает, что речь идет о “Роснефтегазе”.

По итогам сделки, отмечается в заявлении, “все активы и торговые операции “Роснефти” в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы”.

В Венесуэле больше года продолжается политический кризис. 10 января 2019 года действующий глава государства страны Николас Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором. 23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

С тех пор в стране два руководителя: США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.

США оказывают давление на Венесуэлу, в том числе с помощью санкций: в январе 2019-го Америка расширила санкционный пакет, действовавший с 2014 года. В частности, Штаты ввели ограничения в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. В феврале 2020-го под санкции попала и компания Rosneft Trading, структурное подразделение “Роснефти”, которое сотрудничало с венесуэльскими властями.