 

“В ближайшее десятилетие исключается”. Кучма считает, что Евросоюз не готов принять Украину в свой состав

29.03.2020, 2:35, Новости дня

Европейский союз не готов сегодня к присоединению к себе Украины. Такое мнение бывший президент Украины Леонид Кучма выразил журналисту из Казахстана Вадиму Борейко в интервью, которое вышло на его YouTube-канале 23 марта.

“Принять в Европейский союз – это, я думаю, в ближайшее десятилетие исключается, потому что Евросоюз не находится в таком состоянии, в том числе экономическом и политическом, естественно, чтобы взять и “проглотить”, условно говоря, такую страну большую (и по размерам, и по населению, и по промышленности), как Украина”, – сказал он.

По словам экс-президента, в Евросоюзе смотрят на Украину “все время сквозь пальцы”.

Кучма также заявил, что присоединение к ЕС и НАТО не “светило” Украине и до начала войны на Донбассе.

“Про НАТО я вообще исключаю, так сказать, а Европейский союз… Они только стояли на принципах “давайте сотрудничать”, – объяснил бывший глава Украинского государства.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.

В январе 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко предположил, что Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2024 году.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозировал, что Украина может вступить в Евросоюз примерно после 2035 года.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за членство Украины в ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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