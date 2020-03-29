Украинских медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут кормить – Минздрав

29.03.2020, 2:35, Новости дня

В Украине будут кормить медицинских работников, которые занимаются гражданами, больными коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 28 марта проинформировали в Министерстве здравоохранения.

Распоряжение об этом подписал 27 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, отметили в ведомстве.

“В медицинских учреждениях, где оказывают медицинскую помощь при COVID-19, будет организовано питание медиков… Все медработники, которые вовлечены в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине и постоянно находятся на работе, будут обеспечены питанием”, – сказано в сообщении.

В том же распоряжении прописано создание в больницах для зараженных коронавирусом комнат отдыха для сотрудников полиции.

С 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров Украины ввел карантин по всей стране. Он действует как минимум до 24 апреля.

По данным на 22.00 28 марта, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 356, за последние 24 часа выявлено 46 новых случаев. Зафиксировано девять летальных случаев.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 29 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 660 тыс., из них 30 652 человек умерли, почти 140 тыс. выздоровели.