Выяснилось, что морские губки способны удалить 94% вирусов из воды

29.03.2020, 2:25, Новости дня

Исследования ученых подтвердили, что морские губки способны удалять до 94% вирусов из воды.

Во время эксперимента ученые помещали в воду разные типы вирусов. Выяснилось, что эффективность губок при этом не снижалась. Специалисты обнаружили, что из всех организмов, которые они протестировали, лучше всего вирусы фильтровали крабы, губки и сердцевидки.

Морские губки в течение трех часов смогли сократить присутствие вирусов почти на 100%.