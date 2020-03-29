Выяснилось, что морские губки способны удалить 94% вирусов из воды

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29.03.2020, 2:25, Новости дня

Исследования ученых подтвердили, что морские губки способны удалять до 94% вирусов из воды.

Во время эксперимента ученые помещали в воду разные типы вирусов. Выяснилось, что эффективность губок при этом не снижалась. Специалисты обнаружили, что из всех организмов, которые они протестировали, лучше всего вирусы фильтровали крабы, губки и сердцевидки.

Морские губки в течение трех часов смогли сократить присутствие вирусов почти на 100%.



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