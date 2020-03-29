 

Число зараженных COVID-19 в США продолжает стремительно расти

29.03.2020, 2:21, Новости дня

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в США превысило 120 тысяч, более 2 тысяч заболевших скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались, напоминает РИА Новости.

Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 28 марта, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 570 тысяч, летальных случаев — более 26 тысяч. Как сообщалось, 11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.



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