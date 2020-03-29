Гузеева с матом потребовала от москвичей соблюдать режим самоизоляции
29.03.2020, 2:08, Новости дня
Телеведущая Лариса Гузеева возмутилась тем, что жители Москвы не соблюдают режим самоизоляции.
Гузеева записала видеообращение в Instagram.
«Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, дома. Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает!» – приводит ее слова «Комсомольская правда».
Гузеева рассказала, что «ехала в собственной машине, окно боялась открыть, потому что опасно, и я могу быть опасна». При этом на улицах «яблоку негде упасть», «все гуляют: дети гуляют, родители, старики» – передает «Звезда».
«Не хотите жить, не нравится вам жить, ну убейтесь об стенку, вперед», – сказала Гузеева.
Телеведущая заявила, что ей «тоже дома скучно», но она «как-то находит возможность развлечь себя». Она призвала жителей города: «Ну, как-то включайтесь уже».
При этом в своем обращении Гузеева использовала нецензурную лексику.
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