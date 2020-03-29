 

Гузеева с матом потребовала от москвичей соблюдать режим самоизоляции

29.03.2020, 2:08, Новости дня

Телеведущая Лариса Гузеева возмутилась тем, что жители Москвы не соблюдают режим самоизоляции.

Гузеева записала видеообращение в Instagram.

«Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, дома. Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает!» – приводит ее слова «Комсомольская правда».

Гузеева рассказала, что «ехала в собственной машине, окно боялась открыть, потому что опасно, и я могу быть опасна». При этом на улицах «яблоку негде упасть», «все гуляют: дети гуляют, родители, старики» – передает «Звезда».

«Не хотите жить, не нравится вам жить, ну убейтесь об стенку, вперед», – сказала Гузеева. 

Телеведущая заявила, что ей «тоже дома скучно», но она «как-то находит возможность развлечь себя». Она призвала жителей города: «Ну, как-то включайтесь уже».

При этом в своем обращении Гузеева использовала нецензурную лексику.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о мерах, которые введены в РФ для борьбы с коронавирусом.

Президент страны Владимир Путин объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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