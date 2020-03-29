 

NTD – на злобу дня — маски в Швейцарии теперь носят даже шоколадные кролики

29.03.2020, 1:54, Новости дня

Швейцарская кондитерская в этом году решила изменить дизайн фигурок шоколадных кроликов, которых традиционно выпускают к празднику Пасхи. Теперь всех зверьков из шоколада украшают символические медицинские маски, которые напоминают покупателям о необходимости беречь здоровье в разгар борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передаёт NTD.

В швейцарском Берне уже готовятся к Пасхе. В этой кондитерской без устали делают шоколадных кроликов. Но глобальные перемены в мире отразились и на сказочных персонажах: теперь на всех пасхальных кроликах надеты защитные маски.

Новый образ создан вовсе не для того, чтобы наводить грусть. Каждую маску украшают красным сердечком, и шоколадные зверьки по-прежнему выглядят празднично. Также они напоминают покупателям о том, что важно беречь здоровье.

Считается, что происхождение пасхальных кроликов уходит корнями в древнегерманские традиции. Этого зверька связывают с богиней весны и плодородия. В старину дети ждали пасхальных праздников с таким же нетерпением, как и Рождества.

Плодовитые зверьки стали пасхальным символом в нескольких европейских странах, а также в США и Канаде. В этом году католические верующие отметят Пасху 12 апреля.

Дата выхода в эфир 26 марта 2020 года. 



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