Названы напитки, которые не стоит сочетать с лекарствами

29.03.2020, 1:53, Разное

Специалист в сфере фармацевтики Томас Брюкнер обозначил три напитка, которые опасны в сочетании с лекарственными препаратами.

По словам Томаса Брюкнера, самым лучшим вариантом считается запивание лекарств водой. Она в существенных объемах не представляет опасности, потому как проверяется на качество. Напомнил специалист о вреде алкоголя, который делает действие препаратов непредсказуемым. Среди возможных побочных эффектов: неожиданное сердцебиение, ослабление и другие. Как оказалось, не только спиртные напитки несут в себе опасность. Определенные вещества кофе блокируют распад частиц кофеина в организме, после чего происходит повышение артериального давления. В связи с этим перед употреблением энергетических напитков лучше прочитать инструкцию. В этом списке и грейпфрутовый сок, содержащиеся в котором флавоноиды блокируют расщепляющий препараты фермент. Итогом этого является рост объема активных элементов в крови и возможно отравление.

Оранжевый грейпфрут не очень популярен из-за характерной горчинки. Между тем, его сок имеет полезные свойства. Например, он хорошо воздействует на пищеварительную систему. В частности, данный напиток очищает от всяческих шлаков, ускоряет вывод излишней жидкости и сжигание липидов. Известно также то, что пить сок рекомендуется диабетикам, так как в нем имеются активные компоненты, которые активизируют процесс синтеза инсулина.