КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

29.03.2020, 1:30, Новости дня

Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, сообщил южнокорейский комитет начальников штабов.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Около недели назад КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. В начале марта КНДР произвела запуск трех снарядов, а также сообщила о проведении учений дальнобойной артиллерии.