 

За полмесяца карантина каждый украинец потеряет в среднем 5 тыс. грн – Милованов

29.03.2020, 1:18, Новости дня

Каждый гражданин Украины потеряет за время карантина тысячи гривен. Такое мнение бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов выразил 27 марта в эфире радио “Донбасс.Реалии”.

“Давайте посчитаем в зарплатах. Средняя зарплата в Украине 10 тыс. или 12 тыс. грн – соответственно, если полмесяца потеряла вся экономика, значит, в среднем 5 тыс. грн потерял каждый человек”, – сказал он.

Бывший министр считает, что введение карантина оправдано.

“Главное – уменьшить скорость распространения вируса, но экономике это обойдется очень дорого. Например, мы сделали жесткий карантин, приблизительно половина экономики остановилась: это 4–5% экономики. Если мы предположим, что карантин не очень жесткий и остановилась где-то треть или четверть экономики, это все равно 2–3% всего валового внутреннего продукта Украины за год. Поэтому чем больше будет карантин проходить, тем дороже это обойдется экономике. Люди будут терять работу. К сожалению, потом экономика будет очень сложно восстанавливаться и очень важно будет поддержать и людей, и бизнес”, – объяснил Милованов.

С 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров Украины ввел карантин по всей стране. Он действует как минимум до 24 апреля.

По данным на 22.00 28 марта, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 356, за последние 24 часа выявлено 46 новых случаев. Зафиксировано девять летальных случаев.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 640 тыс., из них 29 848 человек умерли, более 137 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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