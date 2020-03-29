В России открыли первое уголовное дело за побег из-под карантина

29.03.2020, 1:18, Новости дня

В Санкт-Петербурге (РФ) открыто уголовное дело против 32-летнего мужчины, который 27 марта сбежал из-под карантина, пишет “Интерфакс”.

Россиянина обвиняют в покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Как отмечает “Фонтанка”, статья 236 Уголовного кодекса РФ “применяется к физлицам и чиновникам, по вине которых произошло массовое заражение людей или хотя бы один человек умер”. По данным издания, это первый в России случай, когда в связи с нарушением карантина открывается уголовное дело.

Беглеца сейчас ищет полиция.

По информации “Фонтанки”, подозреваемый 21 марта прилетел из Швейцарии и должен был на две недели самоизолироваться дома. Мужчина не соблюдал правила карантина, и 26 марта его принудительно доставили в пансионат, оборудованный для обсервации, – оттуда он сбежал вечером следующего дня.

“Фонтанка” пишет, что через два дня мужчине исполняется 33 года. Губернатор Санкт-Петербурга предположил, что мужчина захотел “устроить тусовку”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса к 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 657 тыс., умерло более 30,4 тыс. человек. Около 139 тыс. инфицированных выздоровели.

В России к 28 марта зарегистрировано 1,2 тыс. заболевших и семеро умерших, 49 человек выздоровели.