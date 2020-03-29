 

В Испании запретят все виды деятельности, которые не нужны для борьбы с коронавирусом

29.03.2020, 1:18, Новости дня

Правительство Испании намерено запретить в стране все виды деятельности, признанные несущественными для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Как сообщает испанское агентство EFE, об этом 28 марта сообщил премьер страны Педро Санчес.

По его словам, карантинные мероприятия, утвержденные 14 марта, будут продлены до 9 апреля, чтобы еще сильнее “снизить мобильность [населения] и риск распространения инфекции, а также попытаться избежать коллапса в отделениях интенсивной терапии”.

Ожидается, что решение будет утверждено 29 марта на внеочередном заседании испанского правительства.

Санчес подчеркнул, что все работники, предприятия которых закрыты из-за карантина, сохраняют право на оплачиваемый отпуск и будут получать зарплату в обычном порядке.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса к 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 657 тыс., умерло более 30,4 тыс. человек. Около 139 тыс. инфицированных выздоровели.

Испания занимает второе место в Европе по количеству заболевших и погибших, уступая только Италии (72 тыс. инфицированных и 5,8 тыс. умерших, более 800 – за последние сутки).

Власти Испании полагают, что эпидемия коронавируса в стране может достичь пика в конце следующей недели, отмечает EFE.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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