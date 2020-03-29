Ученые разработали новый способ, который может делать технику невидимой

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29.03.2020, 1:09, Новости дня

Международная группа ученых представила теорию, которая базируется на возможности проходить через объект насквозь.

Ученые поставили цель обучить объекты не отражать сигнал, а пропускать его насквозь. Такой процесс возможен благодаря возбуждению особого состояния электромагнитных полей. По словам специалистов, им удалось разработать особую теорию невидимости и превратить ее в математическую модель.

Как утверждают ученые, новая технология способна маскировать крупную военную технику, а также наноразмерную электронику. В будущем эксперты планируют развивать созданную ими модель.



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