Ученые разработали новый способ, который может делать технику невидимой

29.03.2020, 1:09, Новости дня

Международная группа ученых представила теорию, которая базируется на возможности проходить через объект насквозь.

Ученые поставили цель обучить объекты не отражать сигнал, а пропускать его насквозь. Такой процесс возможен благодаря возбуждению особого состояния электромагнитных полей. По словам специалистов, им удалось разработать особую теорию невидимости и превратить ее в математическую модель.

Как утверждают ученые, новая технология способна маскировать крупную военную технику, а также наноразмерную электронику. В будущем эксперты планируют развивать созданную ими модель.