Ученым удалось извлечь из черного другие цвета

29.03.2020, 1:09, Новости дня

Команда ученых разработала способ извлечения из черного более разнообразной палитры цветов.

По словам ученых, все цвета происходят от наноразмерных узоров, отражающих свет определенным образом. Когда наноразмерные структуры полностью неупорядочены, поверхности кажутся черными или белыми. Этот процесс приводит к тому, что свет или поглощается, или отражается.

Команде специалистов удалось найти способ контролировать процесс того, как свет проходит через неупорядоченные поверхности, чтобы получить другие цвета. Эксперты сравнили такой метод с техниками, которые использовали художники.