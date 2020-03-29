 

Ученым удалось извлечь из черного другие цвета

29.03.2020, 1:09, Новости дня

Команда ученых разработала способ извлечения из черного более разнообразной палитры цветов.

По словам ученых, все цвета происходят от наноразмерных узоров, отражающих свет определенным образом. Когда наноразмерные структуры полностью неупорядочены, поверхности кажутся черными или белыми. Этот процесс приводит к тому, что свет или поглощается, или отражается.

Команде специалистов удалось найти способ контролировать процесс того, как свет проходит через неупорядоченные поверхности, чтобы получить другие цвета. Эксперты сравнили такой метод с техниками, которые использовали художники.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Toyota Supra серьезно обновилась всего через год после выхода

28.03 / В Иркутске жителя, погибшего от рук полицейских, 21 раз ударили шокером. Его мать рассказала подробности

10.03 / Суд отложил слушания по делу о крушении MH17

09.02 / Экранизация Monster Hunter с Милой Йовович получила рейтинг PG-13

04.02 / Лукашенко подтвердил задержания директоров сахарных заводов

17.03 / Социальные пенсии решено проиндексировать с 1 апреля на 6,1%

10.02 / Гончарук: Я считаю, что любое открытие рынка земли в Украине – это огромный шаг вперед

26.02 / Дебаты демократов: Россия вновь стала предметом споров

08.02 / В массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек, десятки ранены

20.03 / Несмотря на пандемию, Абэ не собирается проводить Олимпиаду без зрителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска