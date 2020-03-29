Эксперты рассказали, сколько шагов в день снижают вероятность смерти

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29.03.2020, 1:09, Новости дня

Новое исследование, которое провели ученые, указывает на то, что определенное количество шагов в день способно снизить риск смерти от всех причин.

Эксперты установили, что со смертностью связана не интенсивность шагов, а их количество. Длительные исследования специалистов показали, что люди, которые совершали 8 000 шагов в день снижали риск смертности от всех причин на 51%, сравнительно с группой, которая совершала 4 000 шагов.

Те, кто в день проходили 12 000 шагов, снижали вероятность смерти на 65%. Ученые отмечают, что связь между риском смерти и интенсивностью шагов не была обнаружена.



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