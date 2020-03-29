США не стали раскрывать планы по санкциям против «Роснефти»

29.03.2020, 1:08, Новости дня

Госдеп прокомментировал прекращение «Роснефтью» работы в Венесуэле и продажу компанией связанных с этой деятельностью активов.

Пресс-службе ведомства был задан вопрос о том, снимут ли теперь США санкции с «Роснефти» и введут ли рестрикции против компании, которой «Роснефть» продала активы. В Госдепе ответили, что «не анонсируют действия, которые предпринимают в связи с санкциями».

В США заявили, что будут «изучать способы поддержки демократических устремлений народа Венесуэлы» и «целесообразность будущих действий в рамках программы санкций», передает ТАСС.

Как заявили в Госдепе, «никто не стоит выше закона». Внешнеполитическое ведомство США заявило, что «те, кто грабит и совершает злоупотребления в отношении народа Венесуэлы, рискуют оказаться под санкциями США, вне зависимости от их политической принадлежности».

Напомним, «Роснефть» заключила соглашение с компанией, принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле. «Роснефть» призвала США выполнить обещания и снять санкции.