 

Андрей Шевченко сравнил пандемию коронавируса с аварией в Чернобыле

29.03.2020, 1:06, Новости дня

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел параллели между нынешней ситуацией с коронавирусом и техногенной катастрофой в Чернобыле. Специалист призвал избегать выходов на улицу.

"Со мной все в порядке, я живу за городом и нахожусь в самоизоляции уже десять дней, — приводит слова Шевченко РИА Новости. — Единственный выход — уважать правила, установленные правительством. Нам не нужно делать глупости. Необходимо оставаться дома и давать возможность врачам выполнять свою работу. Ведь их труд крайне важен".

"Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, была похожая ситуация. Никто не может быть уверен, что он не заражен, — цитирует украинца уже Чемпионат.Com. – Мы не должны выходить на улицу, и думать только себе. Думать нужно и о тех, для кого этот вирус действительно может быть опасен".

Напомним, что на данный момент коронавирусом в мире заражено свыше 650 тысяч человек, более 50 тысяч человек скончались.



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