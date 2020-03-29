 

Северная Корея осуществила новый ракетный пуск

29.03.2020, 1:06, Новости дня

Агентство Рёнхап сообщает со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Информация о типе снаряда пока не поступала.

Этот пуск стал уже четвертым с начала 2020 года, осуществленным КНДР. В конце минувшего года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в скором времени его страна представит новое стратегическое вооружение, напоминает ТАСС.

Как сообщалось, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 21 марта наблюдал за пусками разрабатываемых в Северной Корее новых тактических ракет. Тогда были произведены два пуска в направлении моря баллистических ракет малой дальности из провинции Пхёнан-Пукто на восточном побережье страны. До этого Ким Чен Ын руководил учениями дальнобойной артиллерии, в ходе которых производились запуски баллистических ракет малого радиуса действия.



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