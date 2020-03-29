«У Мадонны любовнику 23 года, и она счастлива»: Лолита Милявская торопится развестись

29.03.2020, 0:53, Разное

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ певица Лолита Милявская рассказала, что хочет как можно быстрее развестись со своим мужем. Также артистка высказала свое мнение по поводу свободных отношений и привела в качестве примера связь Мадонны с ее 23-летним любовником.

Звезда эстрады уверена, лучше не связывать себя супружескими узами, а иметь полную свободу действий в отношениях. На данный момент из-за того, что Сергей Жорин, адвокат певицы, находится на самоизоляции, бракоразводный процесс с Дмитрием Ивановым пришлось отложить на неопределенное время. Актриса подчеркивает, она жалеет о том, что снова решилась выйти замуж.

Лолита Милявская не скрывает, что встречается с мужчиной, но пока не раскрывает никаких подробностей. Телеведущая признается, она берет пример с Мадонны и также как и ее американская коллега считает, разница в возрасте не имеет значения.

Напомним, совсем недавно на своей странице в Instagram певица выложила видеоролик, в котором призывала подписчиков не паниковать из-за пандемии коронавируса, а в вынужденном карантине видеть возможность для «обнуления». Чтобы как-то отвлечься от негативных мыслей самой и своих фолловеров, Лолита Милявская решила иногда читать в прямом эфире любимые произведения и рассказывать о людях, которые за это время как-то «потрясут» певицу в хорошем смысле этого слова.