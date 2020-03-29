Грузия не позволила россиянам выехать из Армении через свою территорию
29.03.2020, 0:47, Новости дня
Грузия отказалась пропустить через свою территорию россиян, которые хотели покинуть Армению сухопутным маршрутом, сообщило посольство РФ в Ереване.
Посольство в сообщении в Facebook посоветовало россиянам «незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение».
В марте Грузия полностью закрыла границы для иностранцев.
Напомним, Армения ввела режим ЧС на фоне распространения коронавируса. Грузия закрыла границы с Арменией .
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