Грузия не позволила россиянам выехать из Армении через свою территорию

29.03.2020, 0:47, Новости дня

Грузия отказалась пропустить через свою территорию россиян, которые хотели покинуть Армению сухопутным маршрутом, сообщило посольство РФ в Ереване. Посольство в сообщении в Facebook посоветовало россиянам «незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение». В марте Грузия полностью закрыла границы для иностранцев. Напомним, Армения ввела режим ЧС на фоне распространения коронавируса. Грузия закрыла границы с Арменией .