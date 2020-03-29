 

Грузия не позволила россиянам выехать из Армении через свою территорию

29.03.2020, 0:47, Новости дня

Грузия отказалась пропустить через свою территорию россиян, которые хотели покинуть Армению сухопутным маршрутом, сообщило посольство РФ в Ереване.

Посольство в сообщении в Facebook посоветовало россиянам «незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение».

В марте Грузия полностью закрыла границы для иностранцев.

Напомним, Армения ввела режим ЧС на фоне распространения коронавируса. Грузия закрыла границы с Арменией .



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