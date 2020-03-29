Мнение: РПЦ саботирует Собянина?

29.03.2020, 0:42, Разное

Парки Москвы закрыли, а РПЦ и не думает закрывать храмы…

Между тем, Федерация еврейских общин России закрыла свои синагоги по всей стране, даже не дожидаясь распоряжения властей.

Во всех московских мечетях так же перестали совершаться публичные намазы.

И только РПЦ, похоже, саботирует указания московской мэрии об ограничении служб во время коронавируса.

Это потому что православных хранит Всевышний? Или потому что, в РПЦ не верят в коронавирус, считая, что если выключить телевизор, то никакого коронавируса не будет? Еще и троллят прихожан, как это сделал протоиерей РПЦ Андрей Ткачев, который вышел на проповедь в храме в противогазе.

Фотография отсюда