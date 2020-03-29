Безъядерная зона в Калининграде, отказ от учений и покой Украины – FPRI выставил России счёт за признание Крыма

29.03.2020, 0:41, Новости дня

Москва вряд ли откажется от «аннексированного» Крыма, однако в обмен на снятие санкций может прекратить «вмешательство» во внутренние дела Украины. Тем не менее, такой обмен для Запада будет явно невыгодным, пишет Foreign Policy Research Institute. По мнению портала, в «реальную» сделку будет необходимо включить не только покой Украины, но и создание в Калининграде безъядерной зоны, а также отказ от внезапных учений на границе с НАТО и наращивания военно-морского потенциала на Чёрном море. Но даже в случае такого соглашения Запад больше никогда не сможет считать Путина ни другом, ни даже партнёром.



Reuters

Франция в очередной раз выступает за улучшение отношений с Россией. Но для этого Москве нужно пойти на значительные уступки, учитывая, что в 2014 году она «насильно перекроила карту Европы». Хотя подобный исход кажется маловероятным, особенно на фоне пандемии COVID-19 и выборов в США, представить подобную «большую сделку» не слишком тяжело. Результатом же подобной договорённости может стать снижение напряжённости между Москвой и Западом, пишет Foreign Policy Research Institute.

Пока что попытки президента Франции Эммануэля Макрона вступить с Владимиром Путиным в переговоры не принесли значимых результатов. Именно по этой причине Европейский союз вскоре одобрит очередное продление санкций против РФ сроком на шесть месяцев.

Макрон утверждает, что западные санкции против Москвы не работают, и он в чём-то прав, но в чём-то — нет. Санкции, без всяких сомнений, не заставили Россию отказаться от Крыма и покончить с «вмешательством» в Донбассе. Тем не менее санкции вкупе с низкими ценами на нефть нанесли ущерб российской экономике. В частности, именно из-за экономической стагнации популярность Путина упала — что пришлось совсем некстати, учитывая, что он надеется остаться на своём посту до 2036 года.

«Если Запад согласится покончить с санкциями, то согласится ли Путин вернуть Крым Украине? Скорее всего, нет. Но согласится ли Путин, по крайней мере, уйти из Донбасса? Возможно. Однако подобная сделка — Запад снимает санкции, а РФ уходит из Донбасса — это неравноценный обмен для Запада. Примирение с аннексией* Россией Крыма даже с учётом ухода российских сил из Донбасса не оправдает снятие санкций», — подчёркивает издание.

Ради того, чтобы Запад и Украина закрыли глаза на «аннексию» Крыма, Москве придётся сильно подсластить пилюлю. Если конкретно, то Запад может предложить Москве денуклиаризацию Калининграда. Для создания там безъядерной зоны потребуется вывод оттуда всех мобильных ракет среднего радиуса действия. При этом Москва должна будет согласиться пускать туда инспекции.

Однако, продолжает Foreign Policy Research Institute, хотя снижение напряжённости в Восточной Европе должно начаться с Калининграда, необходимы также и другие меры по повышению стабильности и безопасности. Например, предлагает автор статьи, Москве придётся перестать «нарушать воздушное пространство союзников по НАТО и его региональных партнёров». Кроме того, РФ придётся отказаться от полномасштабных внезапных учений в районах неподалёку от границ военного блока, вернуться к полному соблюдению укрепляющих доверие договоров, а также обратить вспять наращивание военно-морского потенциала на Чёрном море.

И, наконец, хотя украинское население выступает за окончание войны в Донбассе, Киев вряд ли удовлетворится этими мерами, если Москва не примирится с желанием Киева установить тесные политические, экономические и военные связи с Западом. Следовательно, подчёркивает портал, РФ нужно будет гарантированно прекратить поддерживать «сепаратистов» на востоке Украины и признать суверенитет Киева в выборе международных партнёров.

Всё это сейчас больше кажется фантастикой, однако есть несколько причин, говорящих о том, что предложение подобной дорожной карты вовсе не безумно. Во-первых, очевидно, что РФ вряд ли откажется от Крыма, в то время как жители полуострова, судя по всему, приняли власть Москвы. Хотя Киеву и Западу следует примириться со сложившейся геополитической реальностью, с их стороны было бы глупо пойти на уступки, не получив ничего взамен. «Западу следует недвусмысленно обозначить цену», — считает издание.

Во-вторых, влияние санкций и плачевное состояние российское экономики может склонить Москву к переговорам для выхода из тупика. Для этого РФ надо понять, что потребуется для того, чтобы Запад и Украина проглотили горькую пилюлю и признали «аннексию» Крыма. Планка высока, но Москва должна осознавать, насколько именно.

В-третьих, сплочённость Запада перед лицом Москвы на протяжении долгого времени была связана с тем, что он протягивал России, как руку, так и сжатый кулак. Связка диалог-оборона была главным фактором НАТО, который обеспечивал стабильность на протяжении всей истории альянса. В то время как Запад наращивает военные расходы, он должен одновременно дать РФ возможность смотреть на перспективу. В противном случае то, что сейчас кажется небольшими трещинами в западном единстве, постепенно превратится в непреодолимую пропасть.

Но, если на чистоту, продолжает Foreign Policy Research Institute, это не очередная перезагрузка в отношениях с Москвой. Ничего из выше описанного не решает проблему текущей «гибридной войны» РФ против Запада, включая «манипуляцию СМИ, вмешательство в выборы, агрессивные кибератаки и политические убийства». Запад должен продолжать защищать себя, наносить ответные удары тогда, когда это будет необходимо, а также соревноваться с Москвой во всех областях.

Как и в случае с договорами о контроле над вооружениями в 70-х и 80-х годах, которые не положили конец ни шпионским играм между США и СССР, ни опосредованным войнам по всему миру, решение «украинской головоломки» не сделает Путина ни другом, ни даже партнёром Запада. Тем не менее, более широкая западная кампания с целью снижения вероятности наиболее катастрофического сценария для Европы послужит интересам обеих сторон, подытоживает издание.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).