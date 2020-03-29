Мнение: Севастопольские врачи предупреждают

29.03.2020, 0:33, Разное

Агитация от севастопольских врачей.

Официально в городе по прежнему 5 заболевших.

Одна из заболевших, как обычно, никого не проинформировала о том, что приехала из "опасной страны" (Британии).

Как результат, заблокирован гостиничный комплекс "Аквамарин"

И еще на тему "Тупой и еще тупее".

– Главный фтизиатр Кубани проигнорировала карантин после поездки за границу и вышла на работу. Врач 15 марта прибыла в Краснодарский край из Доминиканы, где проводила свой отпуск, а уже 17 марта как ни в чем ни бывало вышла на работу, никого не оповестив о своей недавней поездке. Разумеется, ни о какой двухнедельной самоизоляции речи и не шло. Обман вскрылся на третий день, когда руководству Натальи Шевченко передали данные из погранслужбы о том, что она недавно вернулась из-за границы.

– 33-летняя блогер Елена А., у которой больше 9 тысяч подписчиков, 15 марта вернулась из Италии. Летела через Москву в Сочи. Когда приехала на курорт, поселилась в отеле. А там один из сотрудников узнал, что девушка недавно была за границей. Дама поселилась в отеле и не уведомила минздрав о том, что вернулась из Италии – страны, где свирепствует коронавирус, – рассказывает сотрудник отеля, в котором блогерша и поселилась. – Поэтому мы сообщили в полицию о такой постоялице. Женщина, по словам правоохранителей, отказалась открывать двери и покидать номер. Тогда сотрудники в форме решили провести с ней профилактическую беседу. И только после этого она открыла дверь. Тем временем сама женщина возмутилась произошедшим. О чем написала в своем блоге. Она уверяет, что поступила в больницу без симптомов коронавирусной инфекции. По прилету в Шереметьево никто меня не осматривал, меня спокойно отпустили. Я улетела в Сочи, – говорит женщина. – Врачу скорой я сообщила, что в Италии была в изоляции и не имела ни с кем контактов. > К счастью, у меня есть друзья и неравнодушные люди, которые поддерживают и передают еду. Я по-прежнему чувствую себя здоровой и свободной!

– В ходе брифинга 26 марта заместитель руководителя управления Роспотребнадзора в Приморском крае Светлана Морозова прояснила ситуацию с жительницей Приморья, которая привезла коронавирус нового типа из Мексики. Сотрудница «Альфа-Банка» из Владивостока, у которой в начале недели был подтвержден коронавирус, работала в офисе три дня. Уже обследованы все ее коллеги, и ни у одного не найден COVID-19. Тем временем, VIP-клиенты «Альфа-Банка», которые были в отделении на прошлой неделе, обеспокоены — по телефону им говорят, что никакой инфекции в их отделении на Океанском проспекте не было.

https://zergulio.livejournal.com/6804804.html – цинк

Пока власти сюсюкают на эту тему, вся эта фигня будет продолжаться. Нужны показательные дела, чтобы до самого последнего идиота дошло, что с этим шутить не стоит.