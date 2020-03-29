Плавучий госпиталь ВМС США Comfort отправился из Вирджинии в Нью-Йорк

29.03.2020, 0:31, Новости дня

Президент Дональд Трамп посетил в субботу порт Норфолк в штате Вирджиния. Глава государства присутствовал на церемонии отправки плавучего госпиталя в гавань Нью-Йорка, где госпитальное судно должно помочь городским больницам, переполненным в связи с наплывом пациентов, заболевших новым коронавирусом.

Ожидается, что USNS Comfort прибудет в Нью-Йорк в понедельник, заявил в пятницу губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Судно оснащено 1000 коек для пациентов, не зараженных коронавирусом, что позволит высвободить места в больницах и разгрузить местных врачей, которые смогут сконцентрироваться на лечении пациентов, зараженных COVID-19.

Вчера Эндрю Куомо ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, которая прошла в центре имени Джейкоба Джавица на Манхэттене, превращенном Инженерным корпусом Армии США во временный госпиталь для лечения тысяч пациентов с коронавирусом.

«Это будут недели, недели и недели, – сказал Куомо, обращаясь к военнослужащим. – Вы участвуете в спасательной миссии… И как бы упорно мы ни работали, мы не сможем спасти всех».

Командующий Инженерным корпусом генерал-лейтенант Тодд Семонайт заявил, что к понедельнику утром в центре Джавица будет оборудовано 2910 больничных палат.

Начальник штаба Армии Джеймс МакКонвилл заявил ранее на этой неделе, что два подразделения армейских госпиталей на 300 койко-мест смогут начать прием нью-йоркских пациентов в понедельник.

Нью-Йорк отчаянно пытается нарастить мощности для лечения пациентов, так как число случаев заражения коронавирусом продолжает расти. По словам Куомо, сейчас штат располагает 53 000 коек, однако уже в ближайшие дни в больницы поступят 140 000 пациентов с коронавирусом.

В минувшую пятницу в Лос-Анджелес пришло госпитальное судно Mercyhospital, которое будет помогать городским врачам справиться со вспышкой коронавируса. Как и Comfort, судно оснащено 1000 коек для пациентов, не зараженных COVID-19.

Еще один временный армейский госпиталь на 250 койко-мест будет вскоре развернут в Сиэтле.

Генерал Джон Хайтен, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, заявил в пятницу, что вскоре военные должны будут оказать помощь еще в нескольких эпицентрах вспышки заболевания, в том числе в городе Чикаго, в штатах Мичиган, Флорида и Луизиана.

Инженерный корпус Армии оборудует койко-места для 3000 пациентов с COVID-19 в конференц-центре McCormick в Чикаго к концу апреля.

В общей сложности Инженерный корпус рассматривает сейчас 114 объектов по всей стране, в которых можно разместить больничные койки для лечения пациентов, заболевших коронавирусом.

Более 12 000 служащих Национальной гвардии США задействованы сейчас в мероприятиях в связи с пандемией коронавируса. Гвардейцы, в том числе, занимаются доставкой еды и проводят скрининг симптомов у заболевших людей.

К утру пятницы коронавирусом по всему миру заразились 613 сотрудников Министерства обороны США, в том числе 309 военнослужащих, 134 гражданских сотрудников Пентагона, 108 членов семей военнослужащих и 62 человека, работающих по контракту.

Жертвами вируса среди сотрудников Пентагона стали двое человек в Вирджинии – военный контрактник и член семьи военнослужащего, сообщают в Министерстве обороны.