Российский миллиардер поступил в Коммунарку с положительным тестом на коронавирус

29.03.2020, 0:16, Новости дня

Российский миллиардер Игорь Сосин сообщил, что госпитализирован в больницу в Коммунарке.

Он сообщил, что попал в больницу с с двусторонней пневмонией, пишет РБК.

Сосин рассказал, что сдал два теста на коронавирус. Один из тестов показал положительный результат, второй – отрицательный.

По словам миллиардера, у него нормальная температура, чувствует он себя хорошо.

Миллиардер мало бывает в РФ и живет за границей – в Британии, где у него сеть особняк, пишет «Московский комсомолец».

Как передает «Говорит Москва» со ссылкой на Telegram-канал «112», в марте Сосин вернулся в Москву из Франции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.