Apple создала для смартфонов покрытие-оптимизатор беспроводной зарядки

29.03.2020, 0:09, Разное

Лидер IT-рынка корпорация Apple создала уникальное покрытие, совершенствующее процесс беспроводной зарядки смартфонов. Патент с его описанием опубликован USPTO.

В нем содержатся сведения о том, что на поверхность различных гаджетов может быть нанесен дополнительный материал, в результате чего на ней не будут оставаться следы пальцев или какие-либо пятна. Вместе с тем олеофобное покрытие может сделать устройство скользким, что увеличит риск падения. Интересными выглядят разработанные компанией материалы, устойчивые не только к жиру, но и к воде, а также к обоим веществам одновременно.

Однако самое большое внимание пользователей привлекло покрытие, улучшающее беспроводную зарядку за счет сохранения лучшего контакта. Работает оно и в случае обратной зарядки. Эта технология включена в часть моделей 2019 года. Она позволяет заряжать другое устройство или другой мобильный телефон через телефон при условии их совместимости с беспроводной зарядкой.